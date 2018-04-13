Мэрия москвичам: Идите улицы мести

Столичный градоначальник Сергей Собянин пригласил москвичей 14 и 21 апреля выйти на традиционные общегородские субботники.

Тем не менее, многие жители недоумевают: почему они должны убирать свои дворы, когда это дело специально нанятых за бюджетные деньги людей? «Дворников не хватает? Тогда надо решать эту проблему, а не спускать миллиарды на бесконечную перекладку плитки», — пишут люди в соцсетях.

После рекордного февральского снегопада многие столичные дворы худо-бедно убрали лишь через полтора месяца — к выборам. «Видимо, теперь городские власти рассчитывают, что мы сами уберем грязь», — предполагают москвичи.

Похоже, смысл субботников — в нынешней интерпретации властей, не ясен не только им. Опрос, проведённый несколько лет назад в Пскове , показал, что 44% жителей также искренне не понимают, почему они должны бесплатно мести улицы, когда существуют люди, которые именно за это получают зарплату.

Откуда пошли субботники

Самый первый субботник прошел в депо Москва-Сортировочная. 12 апреля 1919 года коммунисты этого депо проработали сверхурочно 10 часов и отремонтировали три паровоза. А 1 мая 1920 был организован первый всероссийский субботник. В Москве в нем приняло участие более 420 тысяч человек. Ленин сажал деревья в Кремле и участвовал в хозяйственных работах (вспомните известное фото).

С тех пор субботники стали традицией. Они проводились ежегодно 22 апреля и были приурочены к дню рождения В. Ленина. Их организовывали и по месту работы, и на строительных площадках общественных объектов, и во дворах, и в школах.

В перестроечные годы традиция стала глохнуть. Затем субботники стали возрождать. Сейчас эти мероприятия проходят в середине апреля практически во всех городах России . Местные власти пытаются организовать нечто, похожее на городской праздник. После акции в прессе обычно появляются фото мэра и его замов, сажающих деревья. Все это смахивает на пиар-акцию разного уровня градоначальников.

Аргументы жителей «за» и «против», высказанные в соцсетях

За. «После зимы на улице столько грязи, что дворники не успевают ее убирать. Да, наверное, со временем они весь мусор соберут. Но что же, месяцами ждать и ходить по грязи? Лучше уж самим один раз выйти и навести чистоту в собственном дворе».

«Я считаю, надо воспитывать наших людей. У нас окурки и бутылки бросают мимо урны, а собачники не убирают за своими питомцами. Если эти люди хоть раз уберут за собой, отскребут все собственными руками, в следующий раз точно будут аккуратнее».

«Субботник — это хороший повод познакомиться со своими соседями, ведь в больших городах люди десятилетиями живут рядом, но даже имен своих соседей не знают. И вообще — приятно немного поработать на свежем воздухе».

Против. «Я регулярно плачу налоги. Т.е. я уже заплатил за то, чтобы жить в чистом городе. Каждый должен заниматься своим делом. Врачи пусть лечат, учителя учат, а дворники метут улицы. А не наоборот. Я же никого не прошу выходить на работу вместо меня».

«И так за что мы только не платим! Транспортные налоги есть, а дорог хороших нет, в фонд ОМС платим, а анализы приходится сдавать за деньги, за квартиру платим, а ремонт в подъездах не делают. И когда мне говорят, что я еще и улицы мести должен вместо дворника, это воспринимается как издевательство».

«Объявления о субботниках вижу каждый год, но ни разу не видела, чтобы в нашем дворе хоть кто-нибудь на него вышел. В назначенный день там разводят бурную деятельность наши же дворники под руководством сотрудников «Жилищника». Жильцы мероприятие игнорируют».

Зачем все-таки проводят субботники?

— Власти эксплуатируют еще советское отношение к тому, что называется «общественные работы», — объясняет социальный психолог Алексей Рощин . — В СССР же была знаменитая пословица «все вокруг народное, все вокруг свое». Советская власть старательно тушевала разницу между государством и людьми. Под это подходила и идея субботника. И многие до сих пор хорошо воспринимают эту концепцию: в ней нет зависти, нет обделенности — все вместе, все наравне. Но в реалиях нынешнего времени это выглядит довольно нелепо. Особенно когда к таким акциям напрямую призывают чиновники.

В чем скрытый цинизм властей? В стране у людей нет возможности реально принимать участие в общественной жизни, ощущать себя гражданином, горожанином. Все решения спускаются сверху. А у населения есть общественный зуд, жажда общественной кооперации, но в нынешних условиях это желание нереализуемо. Можно разве что писать жалобы! И людям цинично подсовывают такую квазиактивность: идите мусор убирайте! Все время держать крышку закрытой над бурлящим общественным темпераментом нельзя. Поэтому придумывают такие максимально безопасные для себя формы. Конечно, это откровенная манипуляция.

Было бы более логично, если бы собрались волонтеры, которые хотят, чтобы везде было чисто, сами выбрали объекты и провели свою акцию. Но властям это вряд ли понравится — любая общественная самодеятельность им как раз кажется крайне подозрительной.

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