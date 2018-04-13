Помпео не намерен снижать давление на КНДР

Ранее «СП» сообщала, что глава Белого дома Дональд Трамп не отказывается от планов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча состоится до конца мая 2018 года. Между тем ряд политологов скептически восприняли новости о готовящейся встрече лидеров США и Северной Кореи. Даже в окружении самого Трампа настаивают на том, что сначала «Пхеньян должен выполнить определенные условия». ​

Новости политики: Ким Чен Ын объявил о встрече с главой Южной Кореи