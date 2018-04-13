Помпео не намерен снижать давление на КНДР 

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео в сенате конгресса США на слушаниях, посвященных его назначению на пост государственного секретаря, заявил, что США не откажутся от давления на КНДР.
По его мнению, даже не смотря на предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына любые послабления в санкционном режиме против КНДР должны быть сделаны только после того, как Пхеньян сделает ощутимые шаги по свёртыванию своей ядерной программы, пишут Argumenti.ru.
Ранее «СП» сообщала, что глава Белого дома Дональд Трамп не отказывается от планов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча состоится до конца мая 2018 года. Между тем ряд политологов скептически восприняли новости о готовящейся встрече лидеров США и Северной Кореи. Даже в окружении самого Трампа настаивают на том, что сначала «Пхеньян должен выполнить определенные условия».
Новости политики: Ким Чен Ын объявил о встрече с главой Южной Кореи