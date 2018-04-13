Назад, на Марс?

Мы живем, как на льдине, на осколке империи. На руинах былого величия. Я пишу эти строки в такой момент, который будет изучаться историками будущего, как мир, стоящий на грани войны. И причина сегодняшнего кризиса — в мучительных отголосках прошлого, звенящих в сознании. Наше поколение просто в очередной раз воспроизвело этот кризис.

Нам хочется величия! И не только нам, американцам тоже. Мы меряемся длиной ракет и угрожающе звеним чугунными мудями военных технологий. Но эпоха величий, эпоха империй прошла. Широкие люди вступили в узкий мир уютных лофтов, и нам тесно в нём.

Мир трансформируется, а мы не замечаем этого и конфликтуем с ним. Технологии меняются так быстро, что ригидный человек ХХ века, воспитанный на имперских масштабах и циклопических свершениях, за ним не поспевает. Наш масштаб — Днепрогэс, домна, космос и Покорение. А нам предлагают микросхему, в которой ни черта не понять!

Мир мельчает? Нет, он утончяется!

Изнеженные хипстеры в круглых очках, штанах дудочкой и ноутбуком в руке приходят на смену нам, умеющим заменить свечи в двигателе и помнящим оба калибра — и 7,62, и 5,45.

Пока ещё миром управляем мы — трампы и путины. И не хотим признавать, что с новым поколением у нас даже мечты разные! Вот буквально только что, ко Дню космонавтики ВЦИОМ провёл опрос, согласно которому четверть (!) всех россиян мечтают лично отправиться покорять дальний космос. Причем, для своих детей и внуков каждый третий опрошенный не отказался бы от карьеры космонавта. А половина верит, что вскоре земляне покорят Марс.

Но земляне не покорят Марс. Потому что те самые дети и внуки не выберут себе карьеру космонавта. И вовсе не потому, что они плохие и неромантичные. А потому, что мир изменился.

Мечта о колонизации Марса — устаревшая парадигма, которая тянется из глубины тысячелетий, и которая разбивается о простой вопрос: зачем?

Зачем лететь на Марс? Для чего его колонизировать?

Все прежние колонии, которые основывали земляне в пределах своей планеты, были вызваны к жизни одной причиной — перенаселением. Почему финикийцы основали Карфаген и потом плавали вдоль берега Африки, основывая новые поселения? Почему миллионы людей хлынули из Европы в Новый Свет? Почему Гитлер говорил о необходимости расширения жизненного пространства? Потому что на старом месте расплодившимся людям уже не хватало земли.

Но за последние полвека как-то незаметно мальтузианская проблема перенаселения исчезла, сменившись своей противоположностью: из-за падения рождаемости в развитых странах возник уже не дефицит земли, а дефицит людей. И в этих условиях профукивать дефицитный ресурс, закидывая его на Марс!?. Вы не с ума ли сошли, друзья?

Зачем тратить десятки миллиардов долларов на марсианский проект? Чтобы долететь туда и воткнуть флажок? Если уж так приспичило делать глупости, организуйте колонию в пустыне Гоби! Там тоже нет воды, там тоже бывает очень холодно, там тоже нечего делать. Но там хотя бы дышать можно, в отличие от Марса!

Чем вы собираетесь заняться на Марсе? Яблони сажать, как в песне? А чем вас польские яблоки не устраивают? Их тоже некуда девать!.. Мир сыт и полон. Для того, чтобы оправдать путешествия на другие планеты, фантастам приходилось придумывать разные волшебные штуки, которые якобы только там и можно добывать. Но современная химия, слава Богу, вооружила нас знаниями о том, что все химические элементы во всей вселенной одинаковы. Иными словами, всё, что есть в мире, можно добыть на Земле. Покорять космос нет практической нужды, да и некем, как уже было сказано.

Покорение сегодня становится не экстенсивным — вширь, а интенсивным — вглубь. Покоряйте себя. Это труднее.