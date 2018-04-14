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В Сети появились фотографии невышедшей модели iPhone X
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В Сети появились фотографии невышедшей модели iPhone X 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Сети появились снимки невышедшей модели iPhone X в золотом цвете. Фотографии были опубликованы на сайте Федеральной комиссии по связям США.
Федеральная комиссия по связи США опубликовала снимки невышедшей модели iPhone X в золотом цвете
По информации портала Macrumors, «золотой» iPhone планировали выпускать вместе с остальными. Вероятно, Apple столкнулась с производственными трудностями и отложила выпуск одной из версий смартфона. Компания эту информацию пока не подтвердила.
Новая модель iPhone поступила в продажу в ноябре 2017 года. Корпус телефона был представлен в двух цветах: «серебристый» (белый) и «серый космос» (черный).
Федеральная комиссия по связи США опубликовала снимки невышедшей модели iPhone X в золотом цвете
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