В Сети появились фотографии невышедшей модели iPhone X

МОСКВА , 14 апр — РИА Новости . В Сети появились снимки невышедшей модели iPhone X в золотом цвете. Фотографии были опубликованы на сайте Федеральной комиссии по связям США

Федеральная комиссия по связи США опубликовала снимки невышедшей модели iPhone X в золотом цвете

По информации портала Macrumors, «золотой» iPhone планировали выпускать вместе с остальными. Вероятно, Apple столкнулась с производственными трудностями и отложила выпуск одной из версий смартфона. Компания эту информацию пока не подтвердила.

Новая модель iPhone поступила в продажу в ноябре 2017 года. Корпус телефона был представлен в двух цветах: «серебристый» (белый) и «серый космос» (черный).

Федеральная комиссия по связи США опубликовала снимки невышедшей модели iPhone X в золотом цвете