В Петербурге Д. Медведев посетил новый корпус национальной библиотеки

Премьер-министр посетил город в четверг, 12 апреля. Вместе с губернатором Георгием Полтавченко он осмотрел новое здание. Дмитрий Медведев поздравил с открытием студентов и читателей, а также сделал запись в памятной книге.

Политик назвал корпус современных и функциональным. Теперь в хранилищах Российской национальной библиотеки регулируется высота стеллажей, а сами они раздвижные. Когда корпус начнет работу, в нем разместят около 4 млн книг.