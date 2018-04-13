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В Петербурге Д. Медведев посетил новый корпус национальной библиотеки
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В Петербурге Д. Медведев посетил новый корпус национальной библиотеки 

АиФ Санкт-Петербург 55 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге Д. Медведев посетил новый корпус национальной библиотеки.
Премьер-министр посетил город в четверг, 12 апреля. Вместе с губернатором Георгием Полтавченко он осмотрел новое здание. Дмитрий Медведев поздравил с открытием студентов и читателей, а также сделал запись в памятной книге.
Политик назвал корпус современных и функциональным. Теперь в хранилищах Российской национальной библиотеки регулируется высота стеллажей, а сами они раздвижные. Когда корпус начнет работу, в нем разместят около 4 млн книг.
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