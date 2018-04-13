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Пик паводка в Самарской области придется на конец апреля
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Пик паводка в Самарской области придется на конец апреля 

63.ru 55 минут назад
Фото: 63.ru
Объемы сброса воды через гидроузел Жигулевской ГЭС будут увеличивать по мере нарастания половодья. По прогнозам специалистов, пика они достигнут в 20-х числах апреля. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко на заседании в правительстве.
— На начало половодья на территории Самарской области существенное влияние оказал режим интенсивного снеготаяния, установившийся с 8 апреля из-за высоких дневных температур и положительных ночных. Сейчас подтоплено 11 жилых домов, 173 приусадебных участка, а также 3 низководных моста в поселках Мосты, Полудни и Берёзовка, — рассказал Олег Бойко.
На особый контроль сотрудники МЧС взяли подтопления в сельских поселениях Тимофеевка и Нижнее Санчелеево Ставропольского района. В первом населенном пункте вода пошла на убыль после восстановления защитной дамбы. Во всех подтопленных селах проводят подворовой обход. По информации врио руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрия Иванова, 13 апреля сотрудники центра ГО и ЧС проведут воздушную разведку паводковой обстановки на вертолете Ми-2 от ДОСААФ России.
При ухудшении паводковой обстановки откроют 59 пунктов временного размещения общей вместимостью 8 450 человек. Также домашний скот перегонят на безопасные площадки.
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