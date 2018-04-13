Ещё
Петербургского предпринимателя нашли в лесополосе с простреленной головой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рыбке настал конец
Рыбке настал конец

Петербургского предпринимателя нашли в лесополосе с простреленной головой 

Ivyborg.ru 1 час назад
Тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в лесополосе в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».
Утро 12 апреля в 200 метрах от дома по Северному проспекту, 93, и недалеко от автозаправки «Несте» прохожий наткнулся на труп мужчины. Неизвестный погиб от выстрела в голову.
Рядом с телом лежало ружье, зарегистрированное на 37-летнего местного жителя.
При этом в полиции уже несколько часов находилось заявление о без вести пропавшем. Мужчину, гендиректора ООО «Автоайрон» (магазин автозапчастей), разыскивала его мать. Как оказалось, придприниматель ушел из дома 11 апреля и перестал выходить на связь.
Ivyborg.ru: последние новости
Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram Новый закон о тишине успокоит шумных соседей «Нехороший день». Почему люди боятся пятницу 13-е?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США144
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить23
Путин знает тайну главного оружия Трампа274
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»49
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии256
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
03:15
Главу музея судят за кражу картин Никаса Сафронова
Шоу-бизнес Криминал
00:49
Серов отправил дочь в Рим после травли
Шоу-бизнес
01:25
Солиста группы Uma2rman лишили права на оружие
Шоу-бизнес
00:32
Жена рассказала о состоянии Панкратова-Черного
Шоу-бизнес Другое
01:43
Госпитализирован Панкратов-Черный
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев спровоцировал новый скандал
Шоу-бизнес
02:02
Анну Семенович уличили в пластике
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение