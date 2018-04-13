Петербургского предпринимателя нашли в лесополосе с простреленной головой

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в лесополосе в Калининском районе Санкт-Петербурга , сообщает «Фонтанка»

Утро 12 апреля в 200 метрах от дома по Северному проспекту, 93, и недалеко от автозаправки «Несте» прохожий наткнулся на труп мужчины. Неизвестный погиб от выстрела в голову.

Рядом с телом лежало ружье, зарегистрированное на 37-летнего местного жителя.

При этом в полиции уже несколько часов находилось заявление о без вести пропавшем. Мужчину, гендиректора ООО «Автоайрон» (магазин автозапчастей), разыскивала его мать. Как оказалось, придприниматель ушел из дома 11 апреля и перестал выходить на связь.