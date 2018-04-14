В Уфе начались первые экологические субботники

В эту субботу горожанам явно не сидится дома. Здесь на набережной реки Уфы буквально несколько минут назад началось первое экологическое мероприятие в рамках акции «Разноцветные субботники». Это значит, что одежда всех участников, к примеру, сегодня — красного цвета. А вообще, школьников и студентов с граблями в руках можно было увидеть на улицах города ещё ранним утром. Взрослые и дети сегодня вышли на первый субботник, чтобы избавить столицу нашей республики от мусора и подготовить улицы, дворы, скверы и парки к лету. Пока сказать точное число участников сложно. Параллельно с уборкой проводятся различные акции. В Ленинском районе Уфы, к примеру, проходит традиционная акция «Чистый двор — чистая совесть». Отметим, что стать участником субботника очень просто — нужно лишь взять мешок для мусора, перчатки и присоединиться к тем, кто убирает двор. Тем более, что практически на всех точках организовали горячий чай.

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