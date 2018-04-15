На субботник в Уфе вышли 79 тысяч горожан

Накануне, 14 апреля, в башкирской столице горожане массово вышли на весеннюю уборку города. Как рассказали в уфимской мэрии, граблями поработали больше 79 тысяч человек.

Убирали город школьники, пенсионеры, коммунальщики, жители частных домов, а также сотрудники различных организаций и учреждений.

— Горожане ворошили снег, разбивали лед и наледь, чтобы ускорить их таяние. Убирали мусор и мыли скульптуры, остановки, подметали дороги, — сообщили в городской администрации.

896 КАМАЗов работали на вывозе мусора — из города вывезли больше 3500 кубометров веток, листьев и отходов.

А в это время дорожники успевали ремонтировать улицы — только за день заделали 461 квадратный метр покрытия, залатали ямы. Не обошлось без инцидентов, например, на улице Айской внезапно провалился грунт — в этом месте сейчас устраняют дефект дорожного полотна.

Следующий общегородской субботник запланирован на 21 апреля.