На субботник в Уфе вышли 79 тысяч горожан 

Накануне, 14 апреля, в башкирской столице горожане массово вышли на весеннюю уборку города. Как рассказали в уфимской мэрии, граблями поработали больше 79 тысяч человек.
Убирали город школьники, пенсионеры, коммунальщики, жители частных домов, а также сотрудники различных организаций и учреждений.
— Горожане ворошили снег, разбивали лед и наледь, чтобы ускорить их таяние. Убирали мусор и мыли скульптуры, остановки, подметали дороги, — сообщили в городской администрации.
896 КАМАЗов работали на вывозе мусора — из города вывезли больше 3500 кубометров веток, листьев и отходов.
А в это время дорожники успевали ремонтировать улицы — только за день заделали 461 квадратный метр покрытия, залатали ямы. Не обошлось без инцидентов, например, на улице Айской внезапно провалился грунт — в этом месте сейчас устраняют дефект дорожного полотна.
Следующий общегородской субботник запланирован на 21 апреля.