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Кожемяко: безвизовое сообщение с Хоккайдо активизирует японские инвестиции
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Кожемяко: безвизовое сообщение с Хоккайдо активизирует японские инвестиции 

ТАСС 57 минут назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко рассчитывает, что безвизовое сообщение между Сахалином и японским островом Хоккайдо подтолкнет японский бизнес к инвестированию. Об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках медиафорума.
"Мы работаем над тем, чтобы наладить безвизовое сообщение с Хоккайдо. Думаю, более половины пути уже пройдено. Многое будет зависеть от майских переговоров президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. С учетом этих шагов японский бизнес все активнее будет приходить на Сахалин с инвестициями", — отметил Кожемяко.
Он отметил, что японский бизнес очень осторожно и взвешенно подходит к инвестированию. «В 90-е годы они пришли на Дальний Восток, но условия того рынка напугали их, теперь, обжегшись на молоке, они дуют на воду. Сейчас Япония инвестирует, прежде всего, в проекты, связанные с нефтегазодобычей, покупает на Сахалине водно-биологические ресурсы», — сказал губернатор, уточнив, что в Южно-Сахалинске японцы строят большой бальнеологический комплекс, кроме того в городе работает множество ресторанов.
"Спорным вопросом по-прежнему остаются Курилы. Но мы тоже работаем в этом направлении, принимаем бизнес-миссии, постепенно приближаясь к нашему общему пониманию этого вопроса", — указал Кожемяко.
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