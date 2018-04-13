Создатель «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей

Советский химик Вил Мирзаянов , считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ «Новичок», заявил, что яд обладает высокой гидроуязвимостью — то есть теряет свои свойства при соприкосновении с водой. Об этом он рассказал в интервью радио «Коммерсантъ FM».

По его словам, в день отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери стоял туман, воздух был влажным. Кроме того, реакция вещества с водой, отметил Мирзаянов, началась когда желе с предполагаемым «Новичком» намазали ручку двери в ресторане, где обедал разведчик.

«Они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала», — сказал химик.