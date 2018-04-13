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Бобры стали чаще выходить к людям в природных парках Москвы в связи с потеплением
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Бобры стали чаще выходить к людям в природных парках Москвы в связи с потеплением 

Агентство «Москва» 1 час назад
Бобры стали чаще выходить к людям на природных территориях столицы в связи теплой апрельской погодой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
«В связи с апрельским потеплением увеличилась вероятность встретить бобров на природных территориях Москвы, они стали чаще выходить к людям. Зимой, как правило, их активность сильно снижается, но именно в это время года происходит их размножение. Брачный сезон длится с середины января до конца февраля и проходит подо льдом в хатке. А вот детеныши рождаются уже в апреле-мае, когда становится намного теплее и вокруг появляется больше доступной пищи. Количество бобрят может быть от одного до шести. С наступлением теплых дней животные начинают ежедневно покидать свои жилища, и со временем продолжительность их вылазок увеличивается», — сказал собеседник агентства.
В Мосприроде, в частности, отметили, что в парке «Долина реки Химки» более 10 лет обитает семья бобров. На сегодняшний день их микропопуляция состоит из восьми особей и занимает участок акватории реки протяженностью около 1,2 км.
«Здесь же можно увидеть классическую бобровую плотину. Хатки бобры строят в тех местах, где не могут выкопать норы. Как правило, это заболоченные участки, где нет подходящих берегов. Животные без боязни подплывают к людям, вылезают на берег и позволяют себя фотографировать», — добавил собеседник агентства.
В Мосприроде также проинформриовали, что бобры обитают на берегах водоемов в Серебряном бору, на Строгинском мысе, в долине реки Сходни в Куркино и на реках Яуза и Чермянка.
В то же время в учреждении призвали не приучать животных к поеданию овощей и фруктов, так как они могут перестать искать традиционную для них пищу и погибнуть. Гладить бобров также не стоит, так как они и в первую очередь самки, охраняющие потомство, могут покусать или поцарапать. Владельцам собак рекомендуется держать своих питомцев в намордниках и не спускать с поводка, чтобы они не напали на диких животных, добавил собеседник агентства.
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