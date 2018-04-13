Глава Управления по контролю над иностранными активами Минфина США покидает свой пост

Ирана, "Под руководством Смита OFAC укрепил свою репутацию в качестве ключевого игрока в решении самых сложных проблем национальной безопасности и внешнеполитических кризисов. Он возглавлял разработку и реализацию одних из самых значительных проектов, среди которых санкции в отношении России КНДР ", — указано в пресс-релизе.

Смит занимал свой пост с февраля 2015 года. Отмечается, что обязанности главы ведомства после ухода Смита будет исполнять его заместитель Андреа Гацки.