Глава Управления по контролю над иностранными активами Минфина США покидает свой пост 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Директор Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США Джон Смит в начале мая покинет свой пост. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.
"Под руководством Смита OFAC укрепил свою репутацию в качестве ключевого игрока в решении самых сложных проблем национальной безопасности и внешнеполитических кризисов. Он возглавлял разработку и реализацию одних из самых значительных проектов, среди которых санкции в отношении России, Ирана, КНДР", — указано в пресс-релизе.
Смит занимал свой пост с февраля 2015 года. Отмечается, что обязанности главы ведомства после ухода Смита будет исполнять его заместитель Андреа Гацки.
В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об усилении режима санкций в отношении России, Ирана и КНДР. 6 апреля были введены санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур.