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Жители Саратовской области предложили Путину вернуть смертную казнь
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Жители Саратовской области предложили Путину вернуть смертную казнь 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Зверское убийство 12-летней девочки из Красноармейска 25-летним местным жителем ужаснуло сартовцев.
Накачанный алкоголем молодой мужчина буквально растерзал ребенка. Настя Российская шла на Пасху к бабушке, а попала в руки отморозка, который надругался над подростком, а затем с жестокостью перерезал ей горло.
Напомним, зверское убийство Насти произошло в Краноармейске 8 апреля. Тело девочки нашли только 10 апреля в одном из оврагов среди гаражей. Преступник находится под стражей и уже дал признательные показания.
«Уважаемые жители Саратовской области и других областей. В связи со случаем в нашем городе Красноармейске насильственного убийства 12-летней Анастасии Российской хотим попросить поддержки об строгом наказании совершившего это преступления, так как такие случаи случаются не только в нашей области. В связи с этим хотим обратиться В. В. Путину, чтобы были изменения в законах, чтобы вернули смертную казнь таким сволочам», — написала в паблике «Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» жительница региона Светлана Мирная.
Многие пользователи в комментариях поддержали эту инициативу, предложив создать петицию на электронной площадке Change.org.
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