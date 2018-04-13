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В Сургуте заменят около 200 устаревших лифтов
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В Сургуте заменят около 200 устаревших лифтов 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте заменят 182 лифта в многоквартирных домах, где срок эксплуатации техники превышен или подходит к концу.
Напомним, что срок службы лифта 25 лет. СНИП разрешает продлевать срок эксплуатации подъёмника после необходимых экспертиз 3 раза: первый раз на 3 года и 2 раза ещё по году. В домах, которым более 25 лет, сроки службы подъёмных машин уже продлевались неоднократно, — сообщает СургутИнформТВ.
Ремонтные работы по замене оборудования обойдутся в 524 миллиона рублей. 90% на ремонт лифтов выделит Югорский фонд капитального ремонта. Остальные 10% от многомиллионной суммы оплатят из взносов собственников.
Проблема с устареванием техники актуальна для всего округа. Югорский фонд капитального ремонта намерен не откладывать решение этой задачи в долгий ящик. В рамках специальной программы подъемники закупят и установят в рассрочку.
Такой подход даёт возможность выплачивать деньги подрядчикам постепенно и при этом не повышать тарифы для собственников. Пока подрядная организация, которая будет производить замену подъёмников, определилась только в Радужном. Аукцион на поиск подрядчика в Сургуте пройдёт в мае.
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