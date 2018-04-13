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В Орле банкрот не отдавал документы временному управляющему
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В Орле банкрот не отдавал документы временному управляющему 

РИА 57 48 минут назад
Фото: РИА 57
Прокуратурой Орловского района провела проверку в отношении экс-директора ООО «КомплектСтрой», нарушившего требования Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
По закону временный управляющий имеет право получать любую информацию и документы которые касаются деятельности должника: об имуществе, обязательствах имущественного характера и другие сведения.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, бывший директор ООО «КомплектСтрой» не исполнил данные требования.
Он не передал временному управляющему в полном объеме и своевременно документацию, необходимую для ведения процедуры банкротства.
В отношении экс-руководителя прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Неправомерные действия при банкротстве». Бывшему директору ООО «КомплектСтрой» выписан штраф в размере 40 тыс. руб.
Сообщение В Орле банкрот не отдавал документы временному управляющему появились сначала на РИА 57.
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