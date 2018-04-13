В Орле банкрот не отдавал документы временному управляющему

Прокуратурой Орловского района провела проверку в отношении экс-директора ООО «КомплектСтрой», нарушившего требования Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

По закону временный управляющий имеет право получать любую информацию и документы которые касаются деятельности должника: об имуществе, обязательствах имущественного характера и другие сведения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, бывший директор ООО «КомплектСтрой» не исполнил данные требования.

Он не передал временному управляющему в полном объеме и своевременно документацию, необходимую для ведения процедуры банкротства.

В отношении экс-руководителя прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Неправомерные действия при банкротстве». Бывшему директору ООО «КомплектСтрой» выписан штраф в размере 40 тыс. руб.