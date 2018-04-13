Разработаны самозатеняющиеся контактные линзы-«хамелеоны»

Некоторое время назад очки-«хамелеоны», затемняющиеся на ярком свету, казались чудом технологий. Их линзы содержат фотохромные соединения, которые под действием ультрафиолета обратимо меняют структуру и прозрачность стекла. Воспроизвести технологию для других материалов, включая силикон и гидрогель, которые применяются в изготовлении контактных линз, пока не удавалось.

Однако в пресс-релизе, выпущенном Johnson & Johnson , сообщается, что 10 лет разработок и поисков, которые вели ученые компании совместно с Transitions Optical, завершились успехом. Технология Light Intelligent Technology и созданные с ее использованием контактные линзы Acuvue Oasys прошли клинические испытания, одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и должны появиться в продаже в начале 2019 года.

Предполагается, что принцип работы самозатемняющихся линз аналогичен фотохромному стеклу. При ярком уличном свете фотореакции заставляют их темнеть, а, например, в помещении, за стекла которого ультрафиолет не проникает, снова возвращают полную прозрачность. Нельзя не заметить, что человек, прогуливающийся по улице с почерневшими дисками на глазах, будет привлекать внимание прохожих.