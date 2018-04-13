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Жители Веселовки просят пустить прямую маршрутку до Западной поляны
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Жители Веселовки просят пустить прямую маршрутку до Западной поляны 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Жители Веселовки обратились к городским властям с просьбой создать маршрут между их микрорайоном и Западной Поляной. Соответствующая инициатива, адресованная администрации Пензы, была опубликована на портале «Открытая Пенза». Автор идеи обратила внимание пензенских чиновников на тот факт, что в настоящее время микрорайон Веселовка Первомайского района не имеет транспортного соединения с Западной Поляной. Решение транспортной проблемы жителей Веселовки пензячка видит в организации прямого маршрута.
«Маршрутный транспорт в город идет через южную поляну. Чтобы доехать до поликлиники, в том числе и детской необходимо делать пересадку. Многие жители микрорайона работают на западной поляне и так же вынуждены делать пересадку», — описала сложившуюся ситуацию горожанка.
Жительница Веселовки предлагает перенести конечную остановку маршрута №93 с остановки «Совхоз-техникум» до остановки «Школа 62», либо любым другим способом обеспечить доступность района Школы 75/62 для Западной поляны.
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