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В библиотеке Выборга пройдет вечер памяти, посвященный краеведу Евгению Кеппу
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В библиотеке Выборга пройдет вечер памяти, посвященный краеведу Евгению Кеппу 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
14 апреля в библиотеке на Спортивной, 10 в Выборге пройдет вечер памяти историка, краеведа, искусствоведа Евгения Кеппа.
На мероприятии поэты творческого объединения «Серебряная нить» прочтут стихотворения о Выборге, изучению которого Кепп посвятил многие годы своей жизни.
Начало в 17:00. Вход свободный.
Встреча организована в рамках программы «Выборжанам о выборжанах», которая посвящена 725-летию со дня основания Выборга. Ее цель — ознакомление выборжцев с жизнью и деятельностью выдающих людей, родившихся либо живущих в Выборге и Выборгском районе.
Евгений Евгеньевич Кепп родился 2 мая 1925 года в Петергофе. В 1944 году был призван в действующую армию. Служил во взводе разведки в 78-ом артиллерийском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Дошел до Берлина.
По окончанию войны продолжил службу в одной из частей в Выборгском районе. С 1950-го и до 1985 года Евгений Кепп работал в детском костно-туберкулезном санатории Выборга учителем труда и музыки.
Евгений Кепп стал признанным специалистом-краеведом, автором текстов, вступительных статей и комментариев к альбомам, буклетам, путеводителям для жителей и гостей города. В середине 70-ых Кеппом был накоплен богатый материал о культурно-историческом прошлом города и его окрестностей для целой книги «Архитектурные памятники Выборга». Она вышла в свет в 1977 году тиражом 30 тыс. экземпляров. В 1986 году он издает фотоальбом «Выборг». В 1992 году выходит еще одна его книга— краеведческое издание «Выборг. Художественные достопримечательности» тиражом в 25 тыс. экземпляров.
Благодаря Кеппу в Выборге восстановлен Свято-Ильинский храм, поврежденный в годы войны и снесенный в 50-е годы.
В 1994 году Евгению Евгеньевичу Кеппу присвоено звание «Почетный гражданин города Выборга».
В 2015 году исполнилось 90 лет со дня рождения Евгения Кеппа. Его имя увековечено на мемориальной доске, которая расположена по адресу: Московский проспект, 10. Также в честь выдающегося выборжца названа одна из улиц города.
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