Ростовские депутаты поддержали трамваи и троллейбусы города

Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы поддержали МУП «РТК», которое занимается трамвайными и троллейбусными перевозками в донской столице. На покрытие долгов перед поставщиками из муниципального бюджета было выделено 177,5 млн руб. Эти меры позволят избежать банкротства предприятия.

В прошлом году в компании оптимизировали расходы и продали неиспользуемое имущество. По состоянию на 1 января 2018 года долг МУП «МТК» перед поставщиками сократился до 17,8 млн руб. По словам директора департамента транспорта Ростова Сергея Саенко, предприятие выйдет на безубыточный уровень до конца нынешнего года.

Завершение реконструкции ул. Станиславского даст возможность возобновить движение трамваев по двум наиболее популярным маршрутам, обеспечивавшим до 70% получаемых доходов от перевозки пассажиров городским трамваем. Также планируется защитить новый экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров. По словам гендиректора МУП «РТК» Елены Щербаковой, в результате принятых мер удалось практически прекратить утечку водительского состава на предприятии.

«Убедившись в позитивных переменах, к нам стали возвращаться опытные водители, ранее покинувшие предприятие», — отметила она.