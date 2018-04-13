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Средняя ставка по ипотеке снизилась в Нижегородской области до 9,65%
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Средняя ставка по ипотеке снизилась в Нижегородской области до 9,65% 

Newsroom24 35 минут назад
Фото: Newsroom24
Средняя ставка по ипотеке в Нижегородской области уменьшилась на 0,11% в феврале 2018 года по отношению к январю.
Как сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Центробанка России, она составила 9,65%, в то время как месяцем ранее достигала 9,76%.
Жители Нижегородской области в феврале взяли в ипотеку 4,1 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель заемщиков по ипотеке достиг 103,9 млрд рублей к марту 2018 года. Рост портфеля к марту 2017 года составил 17%.
Объемы ипотечного жилищного кредитования к уровню февраля 2017 года выросли на 94,2%.
Напомним, нижегородцы взяли рекордное количество кредитов в 2017 году.
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