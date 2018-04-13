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Знающие о биткоинах юнармейцы из Муравленко встанут на защиту Отечества
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Знающие о биткоинах юнармейцы из Муравленко встанут на защиту Отечества 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Муравленко в День Победы ветеранам и гостям праздника подростки покажут военно-спортивный номер.
Так поколение, не знающее тягот и ужасов военных лет, намерено отдать дань памяти отстоявшим свободу и независимость Родины в жесточайшей войне 20 века.
Выступление станет кульминацией проекта «ROST — Во славу Отечества!», разработанного ямальской НКО «Развитие предпринимательства и спорта». В 2017 году этот проект получил одобрение распорядителя президентского гранта.
Полгода прошедшие специальный отбор 15-летние подростки из городских школ не только готовили себя к сдаче норм ГТО, изучали самооборону и тактическую подготовку, но и слушали тренинги о геополитике, Великой Отечественной войне, истории Отечества, экономике, криптовалюте и биткоинах. Лекции на добровольной основе юнармейцам еженедельно читали известные в городе общественники, руководители предприятий и образовательных учреждений.
Как рассказал руководитель организации и автор проекта Петр Дуда, проект оказался настолько интересным и востребованным, что пришлось организовать собственную медиакоманду. Только ВКонтакте ролики об участниках проекта посмотрели более 38 тыс. человек. Кроме того, разработанным образовательным курсом заинтересовались военные комиссариаты.
«Проект нравится подросткам, видно, с каким удовольствием они приходят на лекции и тренировки. Мы не претендуем на авторские права и готовы поделиться нашими наработками со всеми желающими. Думаю, что будет интересно распространить проект во всех муниципалитетах», — рассказал Петр Дуда.
Проект рассчитан на полгода и состоит из двух этапов — интеллектуальных тренингов и спортивных занятий. Показательные выступления в День Победы станут своеобразным отчетом организации за реализацию президентского гранта.
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