Знающие о биткоинах юнармейцы из Муравленко встанут на защиту Отечества

Муравленко в День Победы ветеранам и гостям праздника подростки покажут военно-спортивный номер.

Так поколение, не знающее тягот и ужасов военных лет, намерено отдать дань памяти отстоявшим свободу и независимость Родины в жесточайшей войне 20 века.

Выступление станет кульминацией проекта « ROST — Во славу Отечества!», разработанного ямальской НКО «Развитие предпринимательства и спорта». В 2017 году этот проект получил одобрение распорядителя президентского гранта.

Полгода прошедшие специальный отбор 15-летние подростки из городских школ не только готовили себя к сдаче норм ГТО, изучали самооборону и тактическую подготовку, но и слушали тренинги о геополитике, Великой Отечественной войне, истории Отечества, экономике, криптовалюте и биткоинах. Лекции на добровольной основе юнармейцам еженедельно читали известные в городе общественники, руководители предприятий и образовательных учреждений.

Как рассказал руководитель организации и автор проекта Петр Дуда, проект оказался настолько интересным и востребованным, что пришлось организовать собственную медиакоманду. Только ВКонтакте ролики об участниках проекта посмотрели более 38 тыс. человек. Кроме того, разработанным образовательным курсом заинтересовались военные комиссариаты.

«Проект нравится подросткам, видно, с каким удовольствием они приходят на лекции и тренировки. Мы не претендуем на авторские права и готовы поделиться нашими наработками со всеми желающими. Думаю, что будет интересно распространить проект во всех муниципалитетах», — рассказал Петр Дуда.

Проект рассчитан на полгода и состоит из двух этапов — интеллектуальных тренингов и спортивных занятий. Показательные выступления в День Победы станут своеобразным отчетом организации за реализацию президентского гранта.