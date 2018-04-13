Создатель «Новичка» объяснил быстрое выздоровление Скрипалей

Химик Вил Мирзаянов из США , которого называют разработчиком нервно-паралитического вещества «Новичок», рассказал, почему бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления.

Отметим, что ОЗХО выяснил, что Срипали были отравлены «Новичком». Эксперты обнаружили частицы отравляющего вещества на месте отравления Скрипалей в Солсбери. Яд также был найдет в анализах крови, взятых у пострадавших.

По словам Мирзянова, у вещества есть ряд недостатков. Оно теряет свои свойства в условиях высокой влажности.

«Недостаток этой серии «Новичков» в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе», — отметил он.

Также химик назвал того, кто применил отравляющее вещество, идиотом, потому что он не знал о химических свойствах яда.

За то время, пока «Новичок» подействовал на Скрипалей, концентрация вещества успела упасть по крайней мере в несколько раз, пишет Коммерсантъ

«И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала», — добавил Мирзянов.