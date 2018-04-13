Ещё
Создатель «Новичка» объяснил быстрое выздоровление Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создатель «Новичка» объяснил быстрое выздоровление Скрипалей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Химик Вил Мирзаянов из США, которого называют разработчиком нервно-паралитического вещества «Новичок», рассказал, почему бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления.
Отметим, что ОЗХО выяснил, что Срипали были отравлены «Новичком». Эксперты обнаружили частицы отравляющего вещества на месте отравления Скрипалей в Солсбери. Яд также был найдет в анализах крови, взятых у пострадавших.
По словам Мирзянова, у вещества есть ряд недостатков. Оно теряет свои свойства в условиях высокой влажности.
«Недостаток этой серии «Новичков» в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе», — отметил он.
Также химик назвал того, кто применил отравляющее вещество, идиотом, потому что он не знал о химических свойствах яда.
За то время, пока «Новичок» подействовал на Скрипалей, концентрация вещества успела упасть по крайней мере в несколько раз, пишет Коммерсантъ.
«И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала», — добавил Мирзянов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Юристы Telegram попросили суд отложить первое заседание Калининградский экспертный клуб: надо снижать транспортные риски Житель Магнитогорска на глазах у детей забил палкой безобидную собаку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии83
В Балтийском море рухнул Ка-2932
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы40
РФ резко ответила на заявление США385
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН408
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:00
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии
Личный счет
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение