Контрольными закупками решили проверять автомобили и запчасти

Минпромторге уже подготовили соответствующие поправки в закон о техрегулировании.

Росстандарт готов к контрольным закупкам автомобилей, которые способны нести большую угрозу здоровью граждан при плохом качестве сборки. Для этого понадобится внести изменения в закон о техрегулировании, поправки уже разработал и направил в правительство РФ Минпромторг. Контрольные закупки также планируют распространить на автозапчасти и топливо.

Как сообщают «Известия», использовать схему контрольной закупки можно будет только при достаточно серьёзных основаниях и в рамках внеплановой выездной проверки. Мероприятия будут в первую очередь направлены на выявление контрафактной и фальсифицированной продукции. Росстандарт сможет проводить лабораторные испытания и принимать меры в случае несоответствия.

Новости / Авто и бизнес

Россия готовится к легализации параллельного импорта запчастей

Для легализации параллельного импорта необходимо согласовать меру на уровне Евразийского экономического союза , а также внести изменения в действующий договор. Согласно нынешней норме в ЕАЭС, импортеру необходимо получить…

4360

0 0 02.08.2017

В Минпромторге отметили, что контрольные закупки будут проводиться в том случае, если надзор за качеством не ведётся в рамках других видов контроля.

Причиной для появления этих поправок стало в том числе выявление осенью 2017 года фальсифицированных автозапчастей, на которые поставщики получали сертификаты с помощью одобрения типа транспортного средства (ОТТС) одной из автомобильных компаний. Росстандарт указал на то, что это не разрешено по техрегламенту «О безопасности колёсных транспортных средств».

Представители службы отметили, что таким образом можно сертифицировать только те автодетали, которые аналогичны тем, что поставляются на конвейер компании. Помимо этого сертификат могут оформлять либо производитель, либо уполномоченные им лица (обе стороны несут ответственность). Тогда как поставщики альтернативных запчастей, согласно техрегламенту, должны проводить полноценные испытания в лаборатории РФ.

По словам директора Центра испытаний автомобильного института «НАМИ» Дениса Загарина, в наибольшей зоне риска (по несоответствию обязательным требованиям безопасности), находятся автозапчасти, детские удерживающие устройства, колёсные диски из лёгких сплавов и другие категории товаров.

Эксперт также рассказал о популярных схемах манипуляции на рынке: чаще всего мошенники пытаются выдать свои комплектующие за те, которые поставляются на завод автокомпании, или же предлагают «липовые» протоколы якобы проведенных испытаний и сертификатов, выдаваемых фирмами-однодневками.

В национальном исследовательском университете ВШЭ посчитали, что в среднем за год оборот рынка контрафактной продукции в России составляет около 2,5 триллиона рублей. Это соответствует 9% от всего рынка розничной торговли.

В прошлом году представители Минэкономразвития заявляли о том, что половина запчастей, продаваемых в России, является контрафактом. Тогда предлагалось бороться с некачественной продукцией с помощью маркировки деталей. По словам экспертов, годовая ёмкость российского рынка автокомпонентов в целом составляет около 40 миллиардов долларов.

По материалам: www.kolesa.ru