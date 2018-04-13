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Главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина избили арматурой по голове у его подъезда
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Главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина избили арматурой по голове у его подъезда 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Вчера вечером в центре Екатеринбурга напали на главного редактора официального издания правительства Свердловской области «Областной газеты» Дмитрия Полянина. Его ударили арматурой по голове и спине.
— Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате — ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро, — прокомментировал Дмитрий Полянин. — При этом способ совершения преступления почти полностью совпадает с эпизодами, описанными в статье, ранее опубликованной в «Областной газете» — «Это очень похоже на терроризм»: что известно о «коммунальных войнах» Екатеринбурга».
В этом материале речь шла о «коммунальных войнах» в Екатеринбурге — поджогах автомобилей и обстрелах офисов.
Возбуждено уголовное дело, происшествием занимается уголовный розыск, проверку ведёт следственный комитет, сообщает «Областная газета».
Если вы стали свидетелем этого происшествия, у вас есть фото, видео или какая-то другая информация, сообщите на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34–555–34.
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