Главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина избили арматурой по голове у его подъезда

— Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате — ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро, — прокомментировал Дмитрий Полянин. — При этом способ совершения преступления почти полностью совпадает с эпизодами, описанными в статье, ранее опубликованной в «Областной газете» — «Это очень похоже на терроризм»: что известно о «коммунальных войнах» Екатеринбурга».

В этом материале речь шла о «коммунальных войнах» в Екатеринбурге — поджогах автомобилей и обстрелах офисов.

Возбуждено уголовное дело, происшествием занимается уголовный розыск, проверку ведёт следственный комитет , сообщает «Областная газета».

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