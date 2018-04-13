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Источник: в акватории Балтийского моря упал вертолет, есть погибшие
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Источник: в акватории Балтийского моря упал вертолет, есть погибшие 

Газета.Ru 39 минут назад
В акватории Балтийского моря произошло крушение вертолета, при котором погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Новость дополняется.
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