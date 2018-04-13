Источник: в акватории Балтийского моря упал вертолет, есть погибшие

В акватории Балтийского моря произошло крушение вертолета, при котором погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Новость дополняется.