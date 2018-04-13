Ещё
Источник: в акватории Балтийского моря упал вертолет, есть погибшие
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Источник: в акватории Балтийского моря упал вертолет, есть погибшие
Газета.Ru
39 минут назад
Комментарии
В акватории Балтийского моря произошло крушение вертолета, при котором погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Новость дополняется.
Газета.Ru: последние новости
Хабенский показал депутатам Госдумы фильм о концлагере "Собибор"
Улюкаев выступил с последним словом
Политолог: адвокатам Улюкаева осталось только передергивать показания Сечина, но это им уже не поможет
Ещё 3 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США
378
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы
31
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН
358
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
246
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии
30
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США
В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет
Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки
Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость
Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика
Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение