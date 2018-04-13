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В Орловской области из-за бешенства продлили охоту на лис
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В Орловской области из-за бешенства продлили охоту на лис 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов издан Управлением экологической безопасности и природопользования Орловской области.
Согласно документу, добыча лисицы разрешена в регионе с 16 апреля по 19 мая 2018 года. Отстреливать можно пушного зверя обоих полов. Ранее охота на лис была разрешена только в зимний период. Добывать лисицу разрешено на угодьях в Хотынецком и Мценском районах.
В этом году сроки добычи зверя изменились из-за критического состояния с бешенством. По данным Россельхознадзора с начала 2018 года в Орловской области зарегистрировано 30 случаев заболевания диких и домашних животных опасным вирусом. Последний случай бешенства на минувшей неделе был диагностирован у лисицы в Мценском районе.
Сообщение В Орловской области из-за бешенства продлили охоту на лис появились сначала на РИА 57.
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