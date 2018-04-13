В Орловской области борьба с «бешенством» проводилась с нарушениями

Прокуратура Орловской области провела проверку по публикациям СМИ о распространении на территории региона вируса бешенства среди животных.

В ходе контрольных мероприятий было установлено, случаи заболевания бешенством зарегистрированы в Орловском, Урицком, Покровском Мценском , Верховском, Хотынецком, Залегощенском, Болховском, Малоархангельском , Ливенском, Колпнянском районах.

По всем выявленным фактам в районах был введён карантин и утверждены планы мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов и профилактике распространения вируса.

Однако, в ходе проверки было отмечено, что региональное Управление ветеринарии и Орелоблэконадзор не в полной мере реализуют свои полномочия по профилактике и борьбе с бешенством.

Из-за угрозы возникновения и распространения вируса приказом Орелоблэконадзора от 23.01.2018 в период с 01.02.2018 по 28.02.2018 на территории охотничьих угодий региона предусмотрено сокращение численности лисицы на 420 особей. Мероприятия по регулированию численности лисицы в установленные сроки и в полном объеме не были выполнены.

Кроме того, во время карантина ненадлежащим образом осуществлялось взаимодействие и оперативный обмен информацией об ограничительных мероприятиях между Управлением ветеринарии и Орелоблэконадзором.

В 2017 году не проводилась профилактическая вакцинация в природных очагах. При формировании заявки не изучалась реальная потребность в препаратах.

Также было выявлено, что несмотря на диагностированные случаи бешенства у домашних и сельскохозяйственных животных, в 2018 году не проводились проверки соблюдения владельцами животных обязательных требований по учету, регистрации и вакцинации.

Орелоблэконадзор не осуществлял контроль за исполнением принятых в 2018 году решений о регулировании численности диких хищников, сведения о выполнении запланированных противоэпизоотических мероприятий не оценивались. Выявлялись факты принятия решений о регулировании численности охотничьих ресурсов лишь по истечению 2 месяцев со дня издания указов врио губернатора области об установлении карантина по бешенству животных.

В связи с выявленными нарушениями Орловским природоохранным межрайонным прокурором руководителям Управления ветеринарии Орловской области и Орелоблэконадзора внесены представления.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях руководители организаций-охотпользователей БУ ОО «Хотынецкий природный парк» Парамонов А. А., МОООиР «Столбецкое» Покровского района Еськов А. А. ООО «Евроспецстрой» Сергеев П. Ф. привлечены к административной ответственности РФ в виде штрафа каждый в размере 2 500 руб.

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