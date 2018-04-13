Красный цвет и много стекла: в Сеть выложили фото будущего терминала челябинского аэропорта

В сообществе любителей авиации «Аэропорт Челябинск Баландино #CEK» во «Вконтакте» выложили проект первой очереди реконструкции челябинского аэропорта. Новое здание зала вылета внутренних авиалиний красного цвета будет располагаться слева от старого здания.

В аэропорту подтвердили то, что в Сети размещён актуальный проект реконструкции. Ранее «Челябинское авиапредприятие» объявило конкурс на строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту. Начальная цена — 2 миллиарда 990 миллионов рублей, указано в документации.

Победитель должен построить здание терминала и переходов, установить оборудование и мебель и запустить объект до 31 декабря 2019 года. Заявки от желающих получить строительный подряд на возведение нового терминала принимаются до 10 мая. Итоги подведут 24 мая.

Проектирование внутрироссийского терминала уже завершено.

— Это будет совершенно новое здание с прилегающей инфраструктурой, ориентированной исключительно на внутренние воздушные линии (ВВЛ). Аэровокзал первой очереди по площади более чем на 50% превысит весь комплекс сооружений, которым мы оперируем сегодня, — рассказали ранее 74.ru в авиапредприятии. — На аэровокзале появится четыре телетрапа, или «рукава», из которых три заработают на момент открытия.

Как заверили власти Челябинска, на протяжении всего строительства аэропорт будет работать, пассажиры не столкнутся с неудобствами.

Международный терминал появится к 2022 году. Полная реконструкция челябинского аэропорта завершится в 2035 году. Она оценивается в 8,5 миллиарда рублей. Краеведы бились за сохранение старого здания, но комиссия не признала его объектом культурного наследия.