Глава городского поселения приехал на место обрушения стены дома в Ногинске

На место ЧП приехал глава городского поселения Обухово Николай Сущенко. В беседе с «360» он заявил о том, что в 2014 году здание было включено в программу капитального ремонта, а в 2017 году были начаты работы. Однако их приостановили, потому что нужно было дополнительно обследовать состояние части пристройки.

По словам Сущенко, в 10:00 будут готовы акты обследования. Тогда станет понятно, что делать дальше.

Эта пристройка не имеет общей связи с общим фундаментом и общей крышей. Проведем демонтаж этой пристройки, и дальше будем принимать решение по восстановлению вопросов жизнедеятельности теплоснабжения. На сегодняшний момент отключена система теплоснабжения и горячего водоснабжения

— Николай Сущенко.

По желанию жители обрушившейся пристройки могут временно разместиться в Доме культуре поселения или в Спорткомплексе. Для них там подготовлено 100 спальных мест. Для людей, которые на настоящий момент находятся в автобусах, организовано питание.