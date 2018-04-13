Глава городского поселения приехал на место обрушения стены дома в Ногинске 

На место ЧП приехал глава городского поселения Обухово Николай Сущенко. В беседе с «360» он заявил о том, что в 2014 году здание было включено в программу капитального ремонта, а в 2017 году были начаты работы. Однако их приостановили, потому что нужно было дополнительно обследовать состояние части пристройки.
По словам Сущенко, в 10:00 будут готовы акты обследования. Тогда станет понятно, что делать дальше.
Эта пристройка не имеет общей связи с общим фундаментом и общей крышей. Проведем демонтаж этой пристройки, и дальше будем принимать решение по восстановлению вопросов жизнедеятельности теплоснабжения. На сегодняшний момент отключена система теплоснабжения и горячего водоснабжения
— Николай Сущенко.
По желанию жители обрушившейся пристройки могут временно разместиться в Доме культуре поселения или в Спорткомплексе. Для них там подготовлено 100 спальных мест. Для людей, которые на настоящий момент находятся в автобусах, организовано питание.
В поселке Обухово подмосковного Ногинска обрушился старый дом. На улице Комбинат, дом 1 рухнули стена бывшего общежития. 34 человека эвакуировали, пострадавших нет. По словам жильцов, здание давно нуждалось в ремонте. Неделю назад уже стена уже начинала рушиться.