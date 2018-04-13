Красноуфимский интернат получил штраф из-за уборщицы-иностранки

Красноуфимская школа-интернат выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

Еще в августе 2017 года года гражданка Узбекистана трудоустроилась в школу на должность уборщицы. Однако школьное руководство уведомило свердловское УФМС лишь спустя пять месяцев вместо установленных трех дней.

В отношении школы-интерната составили протокол об административном нарушении. Красноуфимский районный суд оштрафовал образовательное учреждение на 200 тысяч рублей.

Организация попыталась обжаловать решение в Свердловском областном суде, но апелляционная инстанция приняла решение оставить все без изменения.

Использовано фото с сайта: komtv.org.