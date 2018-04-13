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Красноуфимский интернат получил штраф из-за уборщицы-иностранки
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Красноуфимский интернат получил штраф из-за уборщицы-иностранки 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Красноуфимская школа-интернат выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.
Еще в августе 2017 года года гражданка Узбекистана трудоустроилась в школу на должность уборщицы. Однако школьное руководство уведомило свердловское УФМС лишь спустя пять месяцев вместо установленных трех дней.
В отношении школы-интерната составили протокол об административном нарушении. Красноуфимский районный суд оштрафовал образовательное учреждение на 200 тысяч рублей.
Организация попыталась обжаловать решение в Свердловском областном суде, но апелляционная инстанция приняла решение оставить все без изменения.
Использовано фото с сайта: komtv.org.
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