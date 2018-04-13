Дмитрий Кобылкин поручил провести в муниципалитетах очистку крыш от снега

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, Дмитрий Кобылкин указал на необходимость скорейшего вывоза снега с территории, ликвидации снежных отвалов, прежде всего, в жилом секторе. Особое внимание будет уделено потенциально подтопляемым дворам и общественным пространствам.

«Недопустимы сходы снежных лавин с крыш, подтопления во дворах. Все вы знаете слабые и «болевые» точки в микрорайонах муниципалитета — предотвращайте заранее. Эту работу по очистке надо провести массированно и повсеместно, а не ждать, когда все само растает. При производстве высотных работ пристальное внимание безопасности людей. Приоритет соцучреждениям — это жизнь и здоровье наших родных», — подчеркнул губернатор.

Как ранее писал «ФедералПресс» , в округе произошло несколько случаев падения снежных масс на детей, в Тарко-Сале девочка погибла, играя в куче неубранного во дворе снега. В Салехарде во время рейда сотрудников полиции и активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта выявлены нарушения в расчистке улиц от сугробов, которые создают аварийно опасную ситуацию.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО