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Дмитрий Кобылкин поручил провести в муниципалитетах очистку крыш от снега
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Дмитрий Кобылкин поручил провести в муниципалитетах очистку крыш от снега 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин поручил главам муниципалитетов и руководителям профильных департаментов взять под особый контроль очистку от снега крыш и прилегающих территорий социальных учреждений.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, Дмитрий Кобылкин указал на необходимость скорейшего вывоза снега с территории, ликвидации снежных отвалов, прежде всего, в жилом секторе. Особое внимание будет уделено потенциально подтопляемым дворам и общественным пространствам.
«Недопустимы сходы снежных лавин с крыш, подтопления во дворах. Все вы знаете слабые и «болевые» точки в микрорайонах муниципалитета — предотвращайте заранее. Эту работу по очистке надо провести массированно и повсеместно, а не ждать, когда все само растает. При производстве высотных работ пристальное внимание безопасности людей. Приоритет соцучреждениям — это жизнь и здоровье наших родных», — подчеркнул губернатор.
Как ранее писал «ФедералПресс», в округе произошло несколько случаев падения снежных масс на детей, в Тарко-Сале девочка погибла, играя в куче неубранного во дворе снега. В Салехарде во время рейда сотрудников полиции и активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта выявлены нарушения в расчистке улиц от сугробов, которые создают аварийно опасную ситуацию.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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