Маршрут выходного дня: едем в заповедник прошлого в Нижней Синячихе

В прошлый раз мы рассказывали читателям про старинное село Арамашево, сегодня мы продолжаем исследовать Алапаевский район и отправляемся в уникальный музей-заповедник. Экспонаты в нём не лежат на пыльных полках, а стоят под открытым небом, ведь это — избы, амбары, мельницы… Их привозили в музей деревянного зодчества в Нижней Синячихе и собирали заново, чтобы теперь посетители смогли увидеть чудом сохранившиеся строения прошлого в одном месте.

О своём путешествии в Синячиху нам рассказали психолог Татьяна Новикова и коуч Александра Цыбина.

Деревня-музей

Музей деревянного зодчества основал в конце 70-х уральский краевед Иван Данилович Самойлов . После Великой Отечественной войны он работал инженером-землеустроителем, но его страстью была реставрация старинных зданий. Одну только Спасо-Преображенскую церковь в Нижней Синячихе он восстанавливал десять лет.

— Самойлов привозил со всех концов нашей области экспонаты — настоящие крестьянские избы XVI-XIX веков, часовни, колодцы, пожарные башни, мельницы, — рассказывает Александра Цыбина. — Разбирал их по досочке, а потом воссоздавал у себя в музее. Меня поразило то, сколько может сделать один человек, когда любит свою родину и то, чем занимается!

— Музейный комплекс очень большой и похож на маленькую деревеньку, состоящую из домов и огородов, — рассказывает Татьяна Новикова. — В каждый дом можно войти и окунуться в быт русского человека. Интересно, что сами жители деревни являются и экскурсоводами, и актёрами, с азартом играющими свои роли, создавая атмосферу. Особенно впечатлили большие коллекции надоменных росписей и всевозможных прялок, рукодельных ковров и прочей утвари.

В Синячиху можно приехать в любое время, но особенно интересно бывает в праздники — День Святой Троицы, Крещение Господне, Яблочный Спас… Татьяна Новикова попала в музей на Масленицу — и узнала о том, как в старину отмечали этот праздник на Руси, и угостилась блинами. Для детей проводили конкурсы и пляски, для всех — мастер-класс по созданию оберега и катание на санях.

Экскурсия по Нижней Синячихе начинается в Спасо-Преображенской церкви, которую отдали под экспозицию.

— На втором этаже церкви представлена роспись по стенам из крестьянских изб XVIII — XIX веков. Такие вещи я видела первый раз, и они показались очень удивительными! Такой аналог современных обоев, — вспоминает Александра Цыбина. — Позволить роспись по стенам могли себе только зажиточные крестьяне.

Около церкви есть музей, посвящённый истории села.

Что ещё посмотреть туристу?

Александра Цыбина советует тем, кто едет на машине, заглянуть в Алапаевск . В этом городе провёл детство Пётр Ильич Чайковский . В доме-музее композитора сохранилась обстановка вековой давности, есть там и музыкальные инструменты разных народов мира.

— Экскурсия проходит на одном дыхании, очень ярко, красочно, интересно, сопровождается музыкой и игрой на разных инструментах самого экскурсовода, — делится впечатлениями Александра.

Корреспонденты E1.RU, кстати, уже были в доме-музее Чайковского, подробнее о нем можно узнать из нашей виртуальной экскурсии.

Ещё одна достопримечательность Алапаевска — церковь и мемориал, посвящённый великой княгине Елизавете Фёдоровне, сестре супруги Николая II

— Церковь очень светлая внутри. Те, кто любит посещать святые места, рекомендую побывать — именно в Алапаевске Елизавета Фёдоровна провела свои последние месяцы жизни перед трагической гибелью, — советует Александра Цыбина.

Недалеко от Алапаевска находится и место смерти великой княгини — её и других представителей дома Романовых сбросили живыми в Новую Селимскую шахту. Сейчас на этом месте храмовый комплекс. В нём есть часовня и мужской монастырь Новомучеников Российских, рядом строится храм, который должен открыться грядущим летом. Шахта огорожена и стоит отдельно.

Как добраться?

Из Екатеринбурга в Нижнюю Синячиху отправляется много организованных туров, в которые всё, в том числе и автобус, включено. Для самостоятельных туристов есть несколько способов доехать до места.

Автобус. С Северного автовокзала несколько раз в день отходят рейсы на Верхнюю Синячиху. Дорога от Екатеринбурга отнимет три часа и 423 рубля. От Верхней до Нижней Синячихи можно доехать на местном автобусе или такси. Дорога проходит как раз мимо церкви и монастыря Новомучеников Российских.

Электричка. По железной дороге до деревни-музея добраться можно, но вам этот способ не понравится. Пригородный поезд до Алапаевска отправляется дважды в день, причём довольно поздно. Дальше придётся ехать ещё до станции Синячиха, так что на месте вы рискуете оказаться уже ближе к ночи.

Машина. Безусловно, это самый быстрый и комфортный способ побывать в Нижней Синячихе. С ЕКАД выезжаем на Режевской тракт, минуем Реж и Алапаевск — и вот мы уже на скалистых берегах реки Синячихи, в окружении избушек, кузниц и мельниц. Бывалые туристы предупреждают: на трассе очень мало хороших кафе с туалетными комнатами.

Что взять с собой?

1. Карту или навигатор, чтобы разыскать все интересные места в этом районе.

2. Еду и чай в термосе. В Нижней Синячихе есть магазины, но не развита инфраструктура общепита. «Зато обилие зданий для нужды, начиная с платных и заканчивая деревенскими туалетами, порадовало», — отмечает Татьяна Новикова.

3. Тёплую одежду, особенно зимой и в межсезонье. «Экскурсия под открытом небом в Нижней Синячихе длится почти два часа, — предупреждает Александра Цыбина. — Без тёплых вещей можно прилично замёрзнуть».

Напоследок ещё немного фотографий из деревни-музея!