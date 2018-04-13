Как основать семейную ферму в 14 лет

Семья Яблоновских — городская, заниматься аграрным бизнесом в их планах не было. Но приобрели небольшой участок земли под дачу в 20 километрах от Тулы, в селе Федоровка , и однажды 14-летний Семен попросил родителей купить ему кролика. Через несколько лет парень был признан лучшим молодым предпринимателем Тульской области , а ферма, созданная по его идее, — лучшей в России

Где кролик — там и два Роль сына в семейном бизнесе просто огромна, говорит мама Семена и коммерческий директор КФК «Семкино подворье» Юлия Яблоновская. «Начиналось все действительно с детского желания завести питомца — кролика. Ну, где один кролик, там и два, потом появился первый десяток кур, потом — первая нубийская козочка. Построили небольшое помещение с загоном для коз. В общем, сами не заметили, как к 2015 году у нас образовался целый скотный двор. Зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство, назвали его в честь сына», — рассказывает она.

Через дорогу от дачного участка 40 соток фермеры купили еще один, он существенно больше — гектар. «В 2015-м мы стали участниками программы поддержки начинающих фермеров. Получили грант — 1,5 млн рублей, 15 козочек нубийской породы купили, часть на строительство новой фермы использовали, но вкладывали, конечно, и свои деньги», — говорит Юлия.

Сейчас этот гектар Яблоновские практически обжили: обнесли металлическим забором, здание фермы — просторное, теплое, светлое. Бывшая дача также задействована в хозяйстве. Там организовали карантин — помещение для передержки новых животных и своеобразный роддом для коз.

В том же 2015 году Семен с бизнес-проектом по разведению нубийских коз победил в конкурсе «Лучший молодой предприниматель Тульской области». А в 2018 году бизнес Яблоновских получил признание уже на всероссийском уровне. На международной выставке «АгроФарм», которая проходила на ВДНХ, «Семкино подворье» стало победителем конкурса «Лучшая семейная ферма» в номинации «козоводство». Конкуренция была серьезная — 35 фермерских хозяйств из 15 регионов страны.

Молоко со вкусом пломбира

Первую партию коз начинающие фермеры привезли из США и с тех пор уже трижды заказывали там животных. По словам Яблоновской, хотя козы родом из Флориды — южного штата, более суровый климат Тульской области им вполне походит.

Козы нубийской породы имеют специфичный вид, спутать их с другими невозможно: длинные свисающие уши и горбатый «римский» профиль. Но главное их достоинство — отсутствие специфического запаха. «Многие не хотят козье молоко пить, считая, что у него есть привкус и запах. У нубийских коз этого нет. Об их молоке говорят, что оно со вкусом сливочного пломбира», — говорит Юлия.

Козье молоко не относится к разряду дешевых продуктов: в сетевых магазинах цена за литр выше 200 рублей. Яблоновские от сотрудничества с ритейлерами отказались изначально, торгуют сами на фермерских ярмарках в Туле. Цену на молоко держат стабильную — 150 рублей. Некоторые постоянные покупатели сами за ним приезжают на ферму. «Считаю, что прямая торговля — дело очень хорошее, потому что мы, минуя посредников, доводим свою продукцию до конечного покупателя без наценок и всегда свежую», — добавляет Яблоновская.

На московский рынок, хотя там и востребованы экологически чистые продукты, ставку в «Семкином подворье» не делают. Во-первых, объемы не те — выручка не перекроет транспортные расходы, а во-вторых, и тульский рынок не до конца еще освоен.

Любовь и козы

Анна Малышкина помогает Яблоновским по хозяйству уже третий год: доит коз, знает каждую из них по имени, хотя стадо уже не маленькое — 50 голов. «Нубийские козочки очень ласковые, ведут себя как собаки — подходят, трутся головами, встают на задние ноги, просят, чтобы погладили, почесали. Скажу им: „Девочки, идем гулять“, — и они всей толпой бегут на выход. Все понимают: их нужно любить, они это чувствуют», — рассказывает Анна.

Малышкина — одна из троих наемных работников фермы. Сначала помощников не было, Яблоновские справлялись своими силами. «Работали на ферме все: сын, я, муж, бабушки, дедушка. Но поголовье коз увеличивалось, появились и другие задачи. Мы ведь еще на 30 гектарах выращиваем кормовую траву, свеклу, ее в прошлом году порядка 100 тонн собрали. Нам нравится, как наши помощники делают свою работу, а им нравится работать у нас. Зарплатой их не обижаем», — говорит Юлия.

В планах — довести поголовье до сотни, но не больше. Опыт других фермеров, в том числе из США, показывает, что это оптимальное количество для частных хозяйств и с точки зрения объемов заготовок кормов, и с точки зрения производительности. «В среднем от одной козы в день — три литра молока. Не сказать, что это много, но суммарно набирается. К тому же у нас есть козы-рекордсмены, от которых получаем и больше. А молоко — продукт, который нужно быстро переработать и продать», — объясняет Яблоновская.

Продукции нужно лицо

Уже сейчас на «Семкином подворье» готовят 16 видов сыров: мягкие и полумягкие сорта с тмином, паприкой, базиликом, семенами льна, кунжута и без добавок, сыры с плесенью — камамбер, валенсия, рокфорти и другие. Как и само молоко, они не из дешевых — от 500 до 1,3 тыс. рублей за килограмм. Но спрос есть, а объемы продаж невелики, потому совсем недавно Яблоновские обзавелись новой сыроварней.

"Из молока нубийских коз получаются очень вкусные сыры. Даже, наверное, самые вкусные — из-за высокого содержания жира и белка. Его не нужно нормализовывать, чтобы сделать сыропригодным, как-то еще с ним мучиться, подбирать какие-то особые технологии, а получается все, что мы захотим сделать", — говорит Яблоновская.

Юлия несколько раз посещала учебные курсы по сыроварению у ведущих производителей, теперь сама проводит мастер-классы для всех желающих. Новая сыроварня еще не установлена, но фермеры рассчитывают, что через пару месяцев начнут производство.

С расчетом на развитие фермы и торговли Яблоновские всерьез задумались над освоением современных технологий продаж. Глава хозяйства — Семен — занимается продвижением сайта «Семкино подворье», интернет-магазина. «Нужно работать в ногу со временем, как говорится. Это сейчас, пока небольшой объем производства, нет проблем с реализацией, а когда он увеличится, нужно будет включать все рычаги, в том числе и различные маркетинговые применять ходы, чтобы покупатели знали нас в лицо», — рассуждает Юлия.

Для узнаваемости своей продукции Яблоновские разрабатывают дизайн этикеток, а пока что продают ее в «безымянной» таре.

Есть ли прибыль от фермы

Еще четыре-пять лет назад на ферме преобладал ручной труд — своей техники не было. Теперь Яблоновские обзавелись двумя тракторами, зернодавилкой для приготовления кормов, другими несложными, но нужными устройствами. Хотят купить трактор «Беларус», но пока откладывают. Сейчас нужнее пресс-подборщик, чтобы формовать сено тюками не больше 20 килограммов: тогда и самим, и работникам не тяжело переносить, разматывать их без каких-то дополнительных приспособлений.

"У меня часто спрашивают, есть ли прибыль от фермы? Она есть, но сельское хозяйство отличается от других отраслей тем, что оно дотационное, не только в России, но и во всем мире. Затрат много, поэтому деньги тратим не на отдых в Анталье , а на покупку нового трактора, прицепного оборудования к нему, на развитие. Нужно еще собственную кормовую базу увеличивать, это тоже снизит расходы", — рассказывает Яблоновская.

Ради развития решили экономить и на личном подсобном хозяйстве — на том, что выращивали только для себя. «Понятно, что, будучи фермером, не хочется в магазине покупать мясо птицы, свинину или баранину, и вообще хочется питаться своими продуктами. Но сокращаем и эту часть хозяйства, чтобы не тратить на него время и силы, потому что решили сосредоточиться именно на нубийских козах — это сейчас наша главная цель», — говорит Юлия.

Выставки и племенная работа

Продажа молодняка нубийских коз — еще одна перспективная статья дохода для семейной фермы. Яблоновские — оригинаторы нубийской породы в РФ, то есть занимаются ее сохранением и имеют для этого специальную регистрацию. Дальше они намерены начать племенную работу.

"В России сейчас существуют племенные хозяйства по различным породам — например, зааненской, альпийской. А вот по нубийским козам таких хозяйств нет и быть не может, потому что еще как таковая порода не зарегистрирована. Нами заключен договор со ставропольским нститутом овцеводства и козоводства по внесению нубийских коз в племенной реестр РФ. И вот когда вся эта процедура будет проведена, тогда появится возможность создавать племенное хозяйство", — говорит Юлия.

Пока фермеры стараются изучать и развивать рынок. В 2017 году Яблоновские при содействии правительства Тульской области, Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства ( г. Ставрополь ) провели в Туле первую Всероссийскую выставку молочного козоводства. 20 апреля этого года она снова пройдет в областном центре.

"И жители о козоводстве знают не много, и владельцы хозяйств, товаропроизводители мало общаются, а такие выставки как раз и помогают восполнить это. Как пример — те, кто в прошлом году победил на выставке, все, что хотели продать, в частности, молодняк, все продали, и на год вперед заказы расписаны", — говорит Яблоновская.

Заявки на участие в выставке поступили более чем из 30 регионов.

Алексей Шершнев