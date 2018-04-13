Полиция оцепила дом на улице Сортавальской в Петрозаводске

Группа разминирования проверяла оставленные в подъезде два пакета и сумку. Вчера, в четверг 12 апреля, вечером полиция и группа разминирования выезжали по вызову на улицу Сортавальскую в карельской столице, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДДС).

12.04.2018 г. 20:50. Ул. Сортавальская, д. 13. В первом подъезде обнаружены два подозрительных пакета и сумка. Работали оперативные службы. Проверено: в пакетах личные вещи. Опасности нет,