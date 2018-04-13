Ещё
В Омске установят более 50 рекламных щитов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске установят более 50 рекламных щитов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает портал Оm1.ru.
Накануне, 12 апреля, в Омске состоялась заседание Областной межведомственной комиссии по согласованию схем размещения рекламных конструкций. Специалисты поддержали предложения департамента имущественных отношений мэрии.
Так, в Омске установят более 50 рекламных щитов. А 24 старые рекламные конструкции удалят. Новые щиты появятся во всех округах города.
Напомним, по действующему законодательству, муниципальные чиновники определяют места размещения рекламы. Но свои решения они должны согласовать с уполномоченным органом региональной власти. Специальная комиссия проверяет рекламные конструкции, оценивает их безопасность и технические характеристики.
АиФ-Омск: последние новости
Омские кладбища в Родительский день будут открыты с 8.00 до 20.00 Из Омской области пытались незаконно вывезти 48 коров Глава омского минсельхоза Чекусов «Посевную лучше начинать в середине мая»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии88
В Балтийском море рухнул Ка-2934
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы40
РФ резко ответила на заявление США385
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН409
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:00
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии
Личный счет
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение