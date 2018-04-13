В Омске установят более 50 рекламных щитов

Об этом сообщает портал Оm1.ru.

Накануне, 12 апреля, в Омске состоялась заседание Областной межведомственной комиссии по согласованию схем размещения рекламных конструкций. Специалисты поддержали предложения департамента имущественных отношений мэрии.

Так, в Омске установят более 50 рекламных щитов. А 24 старые рекламные конструкции удалят. Новые щиты появятся во всех округах города.

Напомним, по действующему законодательству, муниципальные чиновники определяют места размещения рекламы. Но свои решения они должны согласовать с уполномоченным органом региональной власти. Специальная комиссия проверяет рекламные конструкции, оценивает их безопасность и технические характеристики.