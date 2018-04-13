Более 900 предупреждающих знаков установят у столичных водоемов

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. ГУП «Мосводосток» установит 901 предупреждающий знак «Купаться запрещено» на берегах 235 столичных водоемов. Новые указатели заменят щиты «Выход на лед запрещен», сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"Замена информационных щитов уже началась. Всего установят 901 знак. Как пояснили в комплексе городского хозяйства Москвы, места установки и количество знаков безопасности вдоль одного водоема определяются таким образом, чтобы из любой точки берега был отчетливо виден хотя бы один щит", — говорится в сообщении.

На знаке изображен пловец, перечеркнутый красной чертой, в верхней части знака расположена надпись «Купаться запрещено», а снизу указаны номера телефонов экстренных служб.

Летние указатели установят, когда на большей части поверхности водоемов растает лет. Полностью замена зимних предупреждающих знаков на летние завершится к 15 мая.