Ещё
Открытая тренировка по трейловому бегу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Открытая тренировка по трейловому бегу 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Школа бега I LOVE SUPERSPORT RUNNING приглашает всех желающих на открытую тренировку по трейловому бегу.
Готовьтесь к горным забегам и пробегите
22 апреля — весенний трейл на Калиновке, 10 км  7 июля — Конжак, 42.2 км  18-19 августа — Оленьи ручьи, 6/21.1/42.2 км  9 сентября — Осенний трейл на Калиновке, 10 км  Обязательна регистрация на тренировку
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
Харитоновский парк
Центр карты:
56.8471334110905,60.609559058304356
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.84634172777666,60.61309336779597
Дата:
суббота, апреля 14, 2018
Комментарий к дате:
10:00  Стоимость:
Бесплатно
Ссылка на регистрацию:
http://ekb.ilovesupersport.com/trailrunning
Количество просмотров:
Overtime.life: последние новости
Лекция «Нейробиология и генетика силы воли: почему одним людям проще бороться с соблазнами, чем другим» Фестиваль науки КСТАТИ Конкурс «Веломесто» на миллион
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии83
В Балтийском море рухнул Ка-2932
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы40
РФ резко ответила на заявление США385
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН408
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:00
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии
Личный счет
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение