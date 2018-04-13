Открытая тренировка по трейловому бегу 

Школа бега I LOVE SUPERSPORT RUNNING приглашает всех желающих на открытую тренировку по трейловому бегу.
Готовьтесь к горным забегам и пробегите
22 апреля — весенний трейл на Калиновке, 10 км 7 июля — Конжак, 42.2 км 18-19 августа — Оленьи ручьи, 6/21.1/42.2 км 9 сентября — Осенний трейл на Калиновке, 10 км Обязательна регистрация на тренировку
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
Харитоновский парк
Центр карты:
56.8471334110905,60.609559058304356
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.84634172777666,60.61309336779597
Дата:
суббота, апреля 14, 2018
Комментарий к дате:
10:00 Стоимость:
Бесплатно
Ссылка на регистрацию:
http://ekb.ilovesupersport.com/trailrunning
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