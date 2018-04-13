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На Ямале предотвращают лавины и потопы
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На Ямале предотвращают лавины и потопы 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Губернатор Ямала указал ответственным службам и руководителям на безопасность социальных учреждений в сезон оттепели. Внимание и к жилому фонду муниципалитетов.
Взять под особый контроль очистку от снега крыш и прилегающих территорий школ, детских садов, больниц, и так далее во всех муниципалитетах округа — такое поручение направлено в адрес глав городов и районов, руководителей профильных департаментов округа.
Перечень неотложных мероприятий для предотвращения сезонных проблем сформирован с учётом, в том числе анализа тематических обращений и жалоб ямальцев в этот период.
Глава арктического региона Дмитрий Кобылкин указал на необходимость скорейшего вывоза снега с территории населённых пунктов, ликвидации снежных отвалов, прежде всего, в жилом секторе. Особое внимание требуется обратить на потенциально подтопляемые дворы и общественные пространства, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
Закреплено поручение и об усилении контроля над качеством оказываемых услуг по очистке крыш и козырьков жилых домов от снега управляющими компаниями. Работы необходимо проводить только с соблюдением всех требований обеспечения безопасности труда и при наличии специальных допусков.
Оценку качества апрельской генеральной уборки в муниципалитетах дадут жители арктического региона и уполномоченные службы.
«По степени значимости и ответственности перед ямальцами работы внутри населённых пунктов не уступают противопаводковым мероприятиям, — обратился к коллегам в профильных структурах и в муниципалитетах округа глава региона. — Недопустимы сходы снежных лавин с крыш, подтопления во дворах. Все вы знаете слабые и «болевые» точки в микрорайонах муниципалитета — предотвращайте заранее. Эту работу по очистке надо провести массированно и повсеместно, а не ждать, когда всё само растает. При производстве высотных работ пристальное внимание безопасности людей. Приоритет соцучреждениям — это жизнь и здоровье наших родных».
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