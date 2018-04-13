На Ямале предотвращают лавины и потопы

Губернатор Ямала указал ответственным службам и руководителям на безопасность социальных учреждений в сезон оттепели. Внимание и к жилому фонду муниципалитетов.

Взять под особый контроль очистку от снега крыш и прилегающих территорий школ, детских садов, больниц, и так далее во всех муниципалитетах округа — такое поручение направлено в адрес глав городов и районов, руководителей профильных департаментов округа.

Перечень неотложных мероприятий для предотвращения сезонных проблем сформирован с учётом, в том числе анализа тематических обращений и жалоб ямальцев в этот период.

Глава арктического региона Дмитрий Кобылкин указал на необходимость скорейшего вывоза снега с территории населённых пунктов, ликвидации снежных отвалов, прежде всего, в жилом секторе. Особое внимание требуется обратить на потенциально подтопляемые дворы и общественные пространства, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО

Закреплено поручение и об усилении контроля над качеством оказываемых услуг по очистке крыш и козырьков жилых домов от снега управляющими компаниями. Работы необходимо проводить только с соблюдением всех требований обеспечения безопасности труда и при наличии специальных допусков.

Оценку качества апрельской генеральной уборки в муниципалитетах дадут жители арктического региона и уполномоченные службы.

«По степени значимости и ответственности перед ямальцами работы внутри населённых пунктов не уступают противопаводковым мероприятиям, — обратился к коллегам в профильных структурах и в муниципалитетах округа глава региона. — Недопустимы сходы снежных лавин с крыш, подтопления во дворах. Все вы знаете слабые и «болевые» точки в микрорайонах муниципалитета — предотвращайте заранее. Эту работу по очистке надо провести массированно и повсеместно, а не ждать, когда всё само растает. При производстве высотных работ пристальное внимание безопасности людей. Приоритет соцучреждениям — это жизнь и здоровье наших родных».