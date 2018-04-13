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На Ямале нашли труп мужчины, умершего при крайне загадочных обстоятельствах
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На Ямале нашли труп мужчины, умершего при крайне загадочных обстоятельствах 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Следователи Пуровского района начали доследственную проверку по факту странной гибели рабочего на Муравленковском месторождении.
Тело мужчины 1975 года рождения было найдено поздним вечером 8 апреля. На трупе отчетливо видны повреждения от клыка ковша экскаватора.
— При осмотре места происшествия установлено, что от тела погибшего к пульту управления ковшом привязан кабель. Следствие рассматривает различные версии смерти мужчины, в том числе и суицид, — комментирует в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
В причинах гибели поможет разобраться комплекс криминалистических экспертиз. Сейчас следователи опрашивают близких и коллег мужчины.
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