На Ямале нашли труп мужчины, умершего при крайне загадочных обстоятельствах

Следователи Пуровского района начали доследственную проверку по факту странной гибели рабочего на Муравленковском месторождении.

Тело мужчины 1975 года рождения было найдено поздним вечером 8 апреля. На трупе отчетливо видны повреждения от клыка ковша экскаватора.

— При осмотре места происшествия установлено, что от тела погибшего к пульту управления ковшом привязан кабель. Следствие рассматривает различные версии смерти мужчины, в том числе и суицид, — комментирует в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО

В причинах гибели поможет разобраться комплекс криминалистических экспертиз. Сейчас следователи опрашивают близких и коллег мужчины.