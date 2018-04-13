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Администрация Владивостока просит передать в муниципальную собственность пляжи на о. Русский
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Администрация Владивостока просит передать в муниципальную собственность пляжи на о. Русский 

Rambler News Service 36 минут назад
Администрация Владивостока обратилась к департаменту имущественных отношений Министерства обороны России с просьбой передать в муниципальную собственность пляжи на острове Русский.
«Пляжи в районах мысов Поспелова, Ахлёстышева, бухт Боярин, Рында, Чернышёва, Вятлина, Горностай, Стеклянная, посёлков Подножье и Экипажный пользуются популярностью у жителей и гостей города. При этом все они до сих пор находятся в ведении Министерства обороны РФ. Администрация Владивостока уже обращалась в департамент имущественных отношений министерства и к командованию Тихоокеанским флотом с просьбой принять меры к надлежащему содержанию земельных участков или передать территорию в собственность Владивостокского городского округа», — сообщает РИА «Восток-Медиа».
«По закону собственники земельных участков, конечно, не должны допускать загрязнение территорий и иное негативное воздействие на окружающую среду. В период подготовки к купальному сезону в 2018 году мы направили письма в соответствующие ведомства», — отметили в управлении муниципальной собственностью Владивостока.
В мэрии хотят, чтобы места массового отдыха в городе — в частности на Русском острове — были безопасны для посетителей.
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