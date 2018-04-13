В Таиланде и Мьянме празднуют наступление Нового года по древнеиндийскому календарю

БАНГКОК , 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Жители ряда стран Юго-Восточной Азии отмечают наступление Нового года по древнеиндийскому астрологическому календарю. В Таиланде Мьянме праздничные дни сопровождаются водными боями, сообщает корреспондент ТАСС.

В Мьянме праздник называется Тинджан, а в Тайланде Сонгкран. «Вода во время фестиваля смывает с человека все грехи и недуги, неся ему радость и удачу» — рассказывают местные жители.

Мьянманский Тинджан продолжается в течении четырех дней. Обливание водой — одно из главных развлечений в праздник. Праздник является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы, но имеет индуистское происхождение. По истечении четырех дней, в которые традиционно ведутся водные бои, считается, что Новый год наступил.

Мьянманцы считают, что перед наступлением Тинджана обязательно следует вернуть все долги и попросить прощения за совершенные проступки, чтобы не тянуть с собой в новый год груз уходящего.

В дни празднования тайского Сонгкрана жители выходят на улицы с канистрами и ведрами с водой, по традиции обливая прохожих. Таиландцы верят, что вода принесет радость в новом году и смоет все неудачи уходящего. Помимо обливания друг друга водой, жители города мажутся тальком. «Так мы оберегаем себя от злых духов» — говорят местные.

Сонгкран и Тинджан символизируют наступление нового года, однако на летоисчисление это никак не влияет. Календарный год заканчивается, как и во всем остальном мире, 31 декабря. Но есть особенность: дело в том, что в Таиланде и Мьянме летоисчисление идет по буддийскому календарю, поскольку за точку отчета берется уход Будды в нирвану.