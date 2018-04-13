В Омской области с 25 апреля начнётся сезон весенней охоты

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Весенний сезон охоты начнётся в Омской области с 25 апреля, и продлится до 5 мая. При этом не будет действовать разделение на северные и южные районы.

«Открытие сезона для большинства охотников является праздником, и очень важно в этот период обеспечить порядок и соблюдение всех установленных требований, в том числе правил ведения охоты, пожарной безопасности в лесах и обращения с оружием», — отметили в пресс-службе областного правительства.

Омичам не стоит забыть об ограничениях на количество добытой птицы. Один охотник сможет застрелить 20 селезней, 6 самцов тетерева, 1 глухаря, 20 белолобых гусей, 6 вальдшнепов. При этом ограничения не действую на ворон, грачей и галок.

Отметим, что в Омской области запрещена добыча самок уток, глухарей, тетерев. Также нельзя охотиться на рябчиков, камышницу и серых гусей.