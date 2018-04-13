Проезд Тидена в Петрозаводске засыпят гравием

Кроме того, на дороге к ТИЗ «Усадьба» будут вестись работы по отводу воды. Состояние проезда Тидена находится на постоянном контроле специалистов комитета ЖКХ Администрации Петрозаводска , сообщает администрация Петрозаводска.

Ситуация усугубляется фактически полным отсутствием дренажных канав по краям проезда Тидена, который в своё время являлся технической дорогой, и при обильном таянии снега он оказался подтопленным,

— сообщил начальник городского управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев. Снизить уровень воды удалось благодаря компании ООО «ТехРент», которая провела земляные работы на месте скопления паводковых вод.

В ближайшее время планируются дополнительные работы по отводу воды, кроме того, рассматривается вопрос о выравнивании профиля проезжей части с помощью гравийного материала в целях создания более благоприятных условий для передвижения как пешеходов, так и автотранспорта,