Проезд Тидена в Петрозаводске засыпят гравием 

Кроме того, на дороге к ТИЗ «Усадьба» будут вестись работы по отводу воды. Состояние проезда Тидена находится на постоянном контроле специалистов комитета ЖКХ Администрации Петрозаводска, сообщает администрация Петрозаводска.
Ситуация усугубляется фактически полным отсутствием дренажных канав по краям проезда Тидена, который в своё время являлся технической дорогой, и при обильном таянии снега он оказался подтопленным,
— сообщил начальник городского управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев. Снизить уровень воды удалось благодаря компании ООО «ТехРент», которая провела земляные работы на месте скопления паводковых вод.
В ближайшее время планируются дополнительные работы по отводу воды, кроме того, рассматривается вопрос о выравнивании профиля проезжей части с помощью гравийного материала в целях создания более благоприятных условий для передвижения как пешеходов, так и автотранспорта,
— сказал Андрей Бекелев. По материалам: ptzgovorit.ru