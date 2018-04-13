Медведев одобрил электрички из Петербурга до Сертолово

Дмитрий Медведев поддержал проект запуска электрички из Санкт-Петербурга Сертолово . Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам рабочей встречи с премьер-министром.

Напомним, что в марте губернатор направил Медведеву обращение с просьбой помощьи в реализации проекта запуска электрички между населённым пунктом на границе региона и Северной столицы и самим мегаполисом.

До Сертолово хотели запустить легкорельсовый трамвай, но власти отказались от этой идеи из-за дороговизны проекта.