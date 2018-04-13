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Медведев одобрил электрички из Петербурга до Сертолово
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Медведев одобрил электрички из Петербурга до Сертолово 

Ivyborg.ru 1 час назад
Дмитрий Медведев поддержал проект запуска электрички из Санкт-Петербурга в Сертолово. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам рабочей встречи с премьер-министром.
Напомним, что в марте губернатор направил Медведеву обращение с просьбой помощьи в реализации проекта запуска электрички между населённым пунктом на границе региона и Северной столицы и самим мегаполисом.
До Сертолово хотели запустить легкорельсовый трамвай, но власти отказались от этой идеи из-за дороговизны проекта.
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