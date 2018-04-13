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Новый причал появится в Костроме этим летом
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Новый причал появится в Костроме этим летом 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Сейчас идет активное строительство.
Как мы уже рассказывали, стройкой занимается инвестор, который построил такие причалы в ряде городов — в том числе Плесе и Рыбинске.
Новый причал сможет принимать большие круизные теплоходы.
Напомним, KOSTROMA.TODAY еще в феврале выяснил, что причал появится на улице Лесной. Ради строительства причала пришлось немного передвинуть спасательную станцию — объект возводится
на отрезке от ресторана «Белое солнце» до пляжа.
Надо сказать, что вид у причала очень скромный — то есть это не речной вокзал, о строительстве которого в Костроме говорили в начале 2010-х годов.
По данным ГТРК «Кострома», в летний сезон суда пришвартовываются в Кострому около 350 раз.
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