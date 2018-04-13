Новый причал появится в Костроме этим летом

Сейчас идет активное строительство.

Как мы уже рассказывали, стройкой занимается инвестор, который построил такие причалы в ряде городов — в том числе Плесе и Рыбинске

Новый причал сможет принимать большие круизные теплоходы.

Напомним, KOSTROMA.TODAY еще в феврале выяснил, что причал появится на улице Лесной. Ради строительства причала пришлось немного передвинуть спасательную станцию — объект возводится

на отрезке от ресторана «Белое солнце» до пляжа.

Надо сказать, что вид у причала очень скромный — то есть это не речной вокзал, о строительстве которого в Костроме говорили в начале 2010-х годов.

По данным ГТРК «Кострома», в летний сезон суда пришвартовываются в Кострому около 350 раз.