В Первоуральске наказана организация, коллекторы которой парализовали работу детской больницы

Прокуратура Первоуральска провела проверку в детской городской больнице, которая 29 сентября и 2 октября подверглась массированной атаке микрофинансовой организации. Оказалось, что один из сотрудников больницы взял деньги в «Уралсервисе» и не погасил долг. В связи с этим его стали одолевать коллекторы, которые требовали вернуть долг.

В результате коллекторы начали названивать в регистратуру больницы непрерывно и требовали вернуть долг, фактически парализовав работу больницы. Этим они нарушили права заемщика и закон о деятельности микрофинансовой организации. По закону, коллекторы не имели права звонить на работу должника и сообщать о его задолженности.

По факту нарушений в отношении МФО было возбуждено административное дело по статье 14.57 — совершение кредитором или лицом, действующим о его имени и (или) в его интересах, действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Первоуральский городской суд оштрафовал «Уралсервис» на 50 тысяч рублей.