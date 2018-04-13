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В Первоуральске наказана организация, коллекторы которой парализовали работу детской больницы
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В Первоуральске наказана организация, коллекторы которой парализовали работу детской больницы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура Первоуральска провела проверку в детской городской больнице, которая 29 сентября и 2 октября подверглась массированной атаке микрофинансовой организации. Оказалось, что один из сотрудников больницы взял деньги в «Уралсервисе» и не погасил долг. В связи с этим его стали одолевать коллекторы, которые требовали вернуть долг.
В результате коллекторы начали названивать в регистратуру больницы непрерывно и требовали вернуть долг, фактически парализовав работу больницы. Этим они нарушили права заемщика и закон о деятельности микрофинансовой организации. По закону, коллекторы не имели права звонить на работу должника и сообщать о его задолженности.
По факту нарушений в отношении МФО было возбуждено административное дело по статье 14.57 — совершение кредитором или лицом, действующим о его имени и (или) в его интересах, действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Первоуральский городской суд оштрафовал «Уралсервис» на 50 тысяч рублей.
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