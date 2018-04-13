«Умный город»: в Бишкеке презентовали новую программу развития

«Умные» камеры, гибридная почта и электронные носители вместо бумаги. В Кыргызстане представили проекты масштабной программы по улучшению жизни города, сообщает телеканал «МИР 24».

Большое внимание уделили ситуации на дорогах. Теперь каждый месяц водителям-нарушителям будут приходить «письма счастья», а все штрафы фиксироваться. В планах системы «Умный город» и создание электронного правительства.

«Качественное государственное управление невозможно без электронного правительства. Это очень важно. В 2019 году должно заработать электронное правительство. Министры не должны носить стопки папок. Мы должны забыть, что такое бумага, нужно перейти к электронным носителям и ставить резолюции путем электронных подписей», — считает премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков

Уже сейчас заработали два проекта: видеоконтроль за нарушителями и платформа для межведомственного общения.

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