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«Умный город»: в Бишкеке презентовали новую программу развития
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«Умный город»: в Бишкеке презентовали новую программу развития 

Мир24 1 час назад
«Умные» камеры, гибридная почта и электронные носители вместо бумаги. В Кыргызстане представили проекты масштабной программы по улучшению жизни города, сообщает телеканал «МИР 24».
Большое внимание уделили ситуации на дорогах. Теперь каждый месяц водителям-нарушителям будут приходить «письма счастья», а все штрафы фиксироваться. В планах системы «Умный город» и создание электронного правительства.
«Качественное государственное управление невозможно без электронного правительства. Это очень важно. В 2019 году должно заработать электронное правительство. Министры не должны носить стопки папок. Мы должны забыть, что такое бумага, нужно перейти к электронным носителям и ставить резолюции путем электронных подписей», — считает премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.
Уже сейчас заработали два проекта: видеоконтроль за нарушителями и платформа для межведомственного общения.
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