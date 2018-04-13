«Идут переговоры»: в спортшколе «Конас» опровергли информацию о прекращении голодовки

Сотрудники спортшколы «Конас» продолжают голодовку в поддержку уволенного директора Олега Строгонова . Об этом завил в разговоре с корреспондентом 74.ru представитель коллектива, тренер Владимир Холкин в ответ на заявление Петра Васильева , руководителя челябинского представительства Федерации карате России (создано вместо областной федерации карате, которая лишилась аккредитации) о том, что с протестующими достигнута договорённость.

— Голодовка в школе каратэ «Конас» прекращена. Губернатор Борис Дубровский предложил бастующим тренерам вариант её разрешения, который они приняли: Юлия Чернякова — директор, Олег Строганов — зам. Остальные подробности и детали позже, — завил Пётр Васильев.

— Пока идут переговоры. Накануне мы договорились с замглавы города по социальному развитию Лопаткину, что возьмём день тишины и не будем комментировать голодовку, но Пёрт Всеволодович побежал вперёд, — прокомментировал Владимир Холкин. — Накануне мы уговорили женщин оставить голодовку. Мужчины продолжают голодать.

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин информации о достижении договорённости подтвердил.

— В целом вариант хороший. Сейчас Юлия Сергеевна является исполняющим обязанности директора, у неё большой опыт работы. Но где гарантия, что и её не уволят на следующий день? Кроме того, мы до сих пор не знаем, почему уволили Строгонова и кто его «заказал», — добавил Владимир Холкин.

Сегодня у сотрудников спортшколы «Конас» состоится встреча с министром спорта Леонидом Одером . 74.ru будет следить за развитием событий.

В пятницу, 6 апреля, было собрание с сотрудниками спортуправления, которые, по словам Владимира Холкина, пришли в сопровождении охранников ЧОПа. На четвёртый день голодовки стало плохо женщине, работающей инструктором-методистом, и её увезли на скорой.

Во вторник на специальном брифинге первый заместитель главы города Наталья Котова предложила два варианта развития событий — оспаривание Олегом Строгоновым своего увольнения через суд или назначение исполняющей обязанности руководителя «Конаса» Юлии Черняковой с последующим объявлением конкурса на замещение должности.

Вчера глава города Евгений Тефтелев встретился с родителями воспитанников спортшколы.

— Голодовка, с помощью которой директор предприятия пытается решить вопрос оставления себя в должности, — это не метод. Не согласен с решением — обратись в суд, — прокомментировал Евгений Тефтелев. — Родители переживают, что «Конаса» коснётся оптимизация, так она никак не затрагивает эту спортшколу. Меня в этой истории волнуют дети. Получается так, что они не участвуют в соревнованиях. Говорится, что это происходит в результате бездействия чиновников, а директор школы вне ситуации что ли? Так не бывает. Он тоже должен нести ответственность.