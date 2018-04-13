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Врио губернатора Кемеровской области встретился с кузбасскими фермерами
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Врио губернатора Кемеровской области встретился с кузбасскими фермерами 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Врио губернатора Кемеровской области провел встречу с аграриями региона.
По информации пресс-службы обладминистрации, глава региона подчеркнул, что власть заинтересована в том, чтобы кузбассовцы могли покупать экологически чистые продукты, выращенные в Кемеровской области.
В свою очередь, фермеры рассказали о проблемах, существующих в отрасли. Господдержка необходима при покупке ГСМ, удобрений, запасных частей, также необходимы льготные тарифы на оплату электроэнергии. Одна из приоритетных задач — это сбыт урожая, необходима господдрежка в регулировании закупочных цен.
Аграрии предложили открыть в регионе предприятия по переработке зерна. Сейчас они сдают выращенное зерно на мелькомбинат в Новокузнецке. Чтобы сократить логистические затраты, можно открыть в регионе другие предприятия переработки.
Сергей Цивилев сообщил, что в скором времени он начнет поездки по Кузбассу, чтобы детально ознакомиться с муниципалитетами, в том числе с сельскими.
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