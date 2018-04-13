Врио губернатора Кемеровской области встретился с кузбасскими фермерами

Врио губернатора Кемеровской области провел встречу с аграриями региона.

По информации пресс-службы обладминистрации, глава региона подчеркнул, что власть заинтересована в том, чтобы кузбассовцы могли покупать экологически чистые продукты, выращенные в Кемеровской области.

В свою очередь, фермеры рассказали о проблемах, существующих в отрасли. Господдержка необходима при покупке ГСМ, удобрений, запасных частей, также необходимы льготные тарифы на оплату электроэнергии. Одна из приоритетных задач — это сбыт урожая, необходима господдрежка в регулировании закупочных цен.

Аграрии предложили открыть в регионе предприятия по переработке зерна. Сейчас они сдают выращенное зерно на мелькомбинат в Новокузнецке . Чтобы сократить логистические затраты, можно открыть в регионе другие предприятия переработки.