Врио губернатора Кемеровской области встретился с кузбасскими фермерами 

Врио губернатора Кемеровской области провел встречу с аграриями региона.
По информации пресс-службы обладминистрации, глава региона подчеркнул, что власть заинтересована в том, чтобы кузбассовцы могли покупать экологически чистые продукты, выращенные в Кемеровской области.
В свою очередь, фермеры рассказали о проблемах, существующих в отрасли. Господдержка необходима при покупке ГСМ, удобрений, запасных частей, также необходимы льготные тарифы на оплату электроэнергии. Одна из приоритетных задач — это сбыт урожая, необходима господдрежка в регулировании закупочных цен.
Аграрии предложили открыть в регионе предприятия по переработке зерна. Сейчас они сдают выращенное зерно на мелькомбинат в Новокузнецке. Чтобы сократить логистические затраты, можно открыть в регионе другие предприятия переработки.
Сергей Цивилев сообщил, что в скором времени он начнет поездки по Кузбассу, чтобы детально ознакомиться с муниципалитетами, в том числе с сельскими.